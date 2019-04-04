Актер Виктор Сухоруков повредил руку, но продолжил играть на сцене

Инцидент произошел в Театре имени Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим».

Все случилось четвертого апреля прямо на глазах у зрителей. Сухоруков по сюжету должен был перепрыгнуть через ковер – актер по неосторожности споткнулся и упал. Прямо время спектакля он объявил коллегам, что его рука, кажется, сломана. Очевидцы рассказывают, что представление после этого завершилось досрочно – занавес якобы опустили спустя пару минут после неудачного прыжка. Руководство же театра уверяет, что недомогание не стало причиной для срыва спектакля, поэтому зрители увидели все, что должны были, передает РИА Новости.

К слову, не уточняется, действительно ли рука сломана или все-таки повреждена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что китаянка пила много кофе из-за чего сломала три ребра. Ее кости стали настолько хрупкими, что когда она заболела и сильно чихнула, ей понадобилась госпитализация.