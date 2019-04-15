В Петербрге поставят памятник Жорсу Алферову

Бронзовую работу Зураба Церетели откроют в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета.
Памятник российскому и советскому физику, нобелевскому лауреату Жорес Ивановичу Алферову будет выполнен в авторской мастерской народного художника России Зураба Церетели, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.
Скульптура будет поставлена в холле университета, сообщает ТАСС со ссылкой на ученого секретаря вуза Андрея Липовского. Также в холле находятся портреты известных академиков, бывших и действующих сотрудников, членов РАН, почтенных докторов.
Ростовая скуптура будет расположена на небольшом постаменте. Церемония открытия памятника пройдет 16 апреля.
Жорес Алферов ушел из жизни в ночь на 2 марта этого года. Ему было 88 лет.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что финны научат русских охранять озерных нерп.