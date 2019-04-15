Продавщица в своем же магазине пыталась украсть деньги из кассы

Такое странное проведение сотрудника привлекло внимание администратора магазина, и он попытался задержать злоумышленницу, но она решила убежать.

Цена поступка — 50 тысяч рублей. Именно такую сумму пыталась украсть продавщица продуктового магазина, расположенного в 6 доме по Московскому проспекту. Об это сообщают сегодня сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел 14 апреля около 21:25. Сотрудница 27 лет, которая работала в магазине продавщицей, решила пока никто не видит забрать выручку, но это заметил администратор и последовал за ней

Поняв, что “шалость” не удалась, девушка бросилась бежать. И на улице ее встретил наряд вневедомственной охраны. Он организовал преследование убегавшей злоумышленницы и вскоре задержал ее неподалеку от магазина. Задержанная была передана сотрудникам 2 отдела полиции.

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