Петербурженка ударила сожителя ножом, пока он спал

Инцидент произошел в квартире дома на улице Октябрьской. Обвиняемая находила в состоянии алкогольного опьянения.

По уголовному делу приговор вынес Колпинский районный суд По решению суда, Кристина Семенова признана виновной в покушении на убийство. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года общего режима, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Суд установил, что Семенова с силой ударила сожителя ножом в левое бедро, повредив ему бедренную вену. Подсудимая воспользовалась тем, что мужчина спал. Мотивом стали личные неприязненные отношения.

Известно, что после женщина пыталась довести задуманное до конца, препятствуя приехавшей бригаде скорой помощи. Однако потерпевший оказывал Семеновой активное сопротивление.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что осужден петербуржец, изуродовавший мужчину «розочкой». Ему дали 4 года условно.