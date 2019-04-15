Мужчину в Пушкине изрезали, когда он пытался остановить поджог своей двери

Пострадавшего госпитализировали с непроникающими колото-резаными ранами живота, левого бедра и предплечья.

Злоумышленника поймали во дворах Пушкина 13 апреля около 12:40, сообщают сегодня сотрудники Росгвардии. Задержанному 31 год, он нанес несколько ножевых ранений 38-летнему местному жителю.

Как сообщает вневедомственная охрана, инцидент произошел в доме 11/6 на улице Архитектора Данини. Нетрезвый гражданин пытался поджечь входную дверь чужой квартиры, но хозяина такое поведение возмутило, и он пытался остановить хулигана. Тот в ответ достал нож и нанес ему непроникающие колото-резаные раны живота, левого бедра и предплечья, после чего скрылся.

Пострадавший сразу же сообщил о злоумышленнике в полицию, после чего изрезанного хозяина квартиры госпитализировали.

Задержанный был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213

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