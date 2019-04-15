15-летняя петербурженка приняла 75 таблеток нейролептика

Девушка была госпитализирована в ближайшую больницу, где врачам удалось спасти её жизнь.

Юная петербурженка находилась в тяжелом состоянии. Врачи забрали ее около 23 часов вечера в воскресенье, 14 апреля. Девушку увезли из квартиры в доме по улице Орджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга, где она проживала.

В медицинское учреждение ребенка привезли без сознания. В больнице врачи установили, что девушка приняла порядка 75 таблеток нейролептических препаратов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На данный момент по факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления деталей происшествия. Девочка находится в реанимации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что осужден петербуржец, изуродовавший мужчину «розочкой». Ему дали 4 года условно.