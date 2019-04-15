На улице Костюшко мужчина под психотропными веществами кричал и вел себя агрессивно

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Чуть позже его задержали сотрудники вневедомственной охраны. При себя он имел пакетики с метилэфедроном.

Также выяснилось, что в тот же день он сделал несколько “закладок”. По разным адресам он спрятал больше двух десятков пакетиков с наркотическими веществами. Мужчина был задержан 12 апреля около 14:10 у дома 88 по улице Костюшко в Московском районе Петербурга, сообщают сегодня сотрудники Росгвардии.

Мужчина был пьян и как предполагают в ведомстве, в наркотическом опьянении. Он вел себя шумно и агрессивно.

Впоследствии у мужчины было обнаружено и изъято восемь пакетиков с веществом белого цвета. Позже экспертиза установила, что изъятое вещество – это метилэфедрон.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 15-летняя петербурженка приняла 75 таблеток нейролептика.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
московский район происшествие
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