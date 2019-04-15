Магазин оштрафован на 50 тыс. за незаконную продажу алкоголя

Изъятая алкогольная продукция будет уничтожена. Фото: Рixabay
Изъятая алкогольная продукция будет уничтожена. Фото: Рixabay

В продуктовом магазине на улице Стойкости сотрудники прокуратуры Кировского района пресекли незаконную продажу алкогольной продукции.

Выявленные в ходе проверки нарушения послужили основанием для открытия административного дела о незаконной розничная продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал предпринимателя выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Изъятая алкогольная продукция будет уничтожена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что продавец супермаркета «Дикси» ранее привлекаемая к административной ответственности за продажу несовершеннолетнему алкогольных напитков, вновь продала спиртосодержащую продукцию подростку. По данным прокуратуры Петербурга, подсудимая свою вину полностью признала.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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