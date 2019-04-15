Несовершеннолетний в Ленобласти проник в квартиру и ограбил жильцов

В отношении подростка была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: https://pixabay.com

В отношении подростка была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: https://pixabay.com

Подросток 17 лет полностью признал свою вину и теперь предстанет перед судом.

Несовершеннолетний проживает в городе Шлиссельбург. Его обвиняют в краже и, как считает следствие, собрано достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Об это сегодня сообщают сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области.

По версии следствия, 27 октября 2018 года несовершеннолетний незаконно проник в квартиру, расположенную на одной из улиц города Шлиссельбург, откуда похитил личное имущество потерпевшего, с места преступления скрылся.

Подросток в процессе следствия полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием. В отношении подростка была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за продажу алкоголя подростку продавец пошел под суд.