В Оренбургскую область приехал цирк и оставил мертвого крокодила

Сейчас полиция выясняет, мог ли крокодил принадлежать цирку. Фото: https://vk.com/oren_oren
Сейчас полиция выясняет, мог ли крокодил принадлежать цирку. Фото: https://vk.com/oren_oren

Местные жители нашли в лесу мертвого крокодила. Полиция области начала проверку по данному факту.

О своей находке местные жители сообщили в социальной сети “ВКонтакте” в группе “Оренбургская область online”.

“В Тоцком лесу местные нашли крокодила… Да-да настоящего метрового крокодила, но мертвого”, — пишут очевидцы.

После в дежурную часть ОМВД России по Тоцкому району поступило сообщение, что недалеко от села Павло-Антоновка в лесополосе местными жителями обнаружен крокодил. Сотрудниками полиции Тоцкого района проводится проверка, сообщают представители правоохранительных органов.

Фото: https://vk.com/oren_oren

Также, по информации ТАСС, в ведомстве уточнили, что ранее в населенный пункт приезжал цирк и в афише был указан и номер с крокодилом. Однако номер этот так и не показали. Сейчас полиция выясняет, мог ли крокодил принадлежать цирку.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
оренбургская область происшествие цирк
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