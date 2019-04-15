Путин запретил открывать хостелы в жилых домах

Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий открывает хостелы в жилых многоквартирных домах.

Данный документ был размещен на официальном сайте правовой информации.

Новый закон является дополнением части 3 статьи 17 Жилищного кодекса. Закон сформулирован следующим образом: «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставлени гостиничных услуг».

Соответсвующий документ был принят в Государственной Думе 4 апреля. Затем документ был одобрен членами Совета Федерации.

Планировалось ввести закон в действие через 10 дней после подписания, однако сенаторы настояли на том, чтобы отложить введение запрета до 1 октября 2019 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что совет при губернаторе Петербурга встал на защиту хостелов.