В Петроградском районе машина вылетела на тротуар у входа в спортшколу

Свидетели ДТП говорят, что во время того, как автомобиль вылетал на пешеходную зону, мимо проходили дети. Фото: https://vk.com/spb_today
Свидетели ДТП говорят, что во время того, как автомобиль вылетал на пешеходную зону, мимо проходили дети. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие случилось у перекрестка Каменноостровского и Большого проспектов.

Очевидцы пишут, что дети чудом не пострадали. Свидетели ДТП говорят, что во время того, как автомобиль вылетал на пешеходную зону, мимо проходили дети.

ДТП произошло в Петроградском районе сегодня днем. Пострадавший, по предварительной информации нет”.

На пешеходную зону вылетел автомобиль отечественного автопрома. Причины пока неизвестны.

Фото: https://vk.com/spb_today

“Это чудо что не пострадали дети, потому что он влетел, где вход в детскую спортивную школу Петроградского района. Детей покалечил бы!!!”, — пишут свидетели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что внук экс-президента “АвтоВАЗа” устроил смертельное ДТП и сбежал, оставив свою девушку в разбитой машине.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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