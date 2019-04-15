В Петроградском районе машина вылетела на тротуар у входа в спортшколу

Свидетели ДТП говорят, что во время того, как автомобиль вылетал на пешеходную зону, мимо проходили дети. Фото: https://vk.com/spb_today

Свидетели ДТП говорят, что во время того, как автомобиль вылетал на пешеходную зону, мимо проходили дети. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие случилось у перекрестка Каменноостровского и Большого проспектов.

Очевидцы пишут, что дети чудом не пострадали. Свидетели ДТП говорят, что во время того, как автомобиль вылетал на пешеходную зону, мимо проходили дети.

ДТП произошло в Петроградском районе сегодня днем. Пострадавший, по предварительной информации нет”.

На пешеходную зону вылетел автомобиль отечественного автопрома. Причины пока неизвестны.

“Это чудо что не пострадали дети, потому что он влетел, где вход в детскую спортивную школу Петроградского района. Детей покалечил бы!!!”, — пишут свидетели.

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