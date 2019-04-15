Внук экс-президента “АвтоВАЗа” насмерть сбил человека и сбежал, оставив свою девушку в разбитой машине

Предполагается, что 19-летний Егор Ляченков был под воздействием психотропных веществ, а также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два водителя, сообщают Вести. За рулем каршерингового автомобиля Mercedes находился Ляченков и на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris . ДТП произошло на Воробьевых горах.

Водитель получил серьёзные травмы и не дождался скорой, он скончался через некоторое врем после ДТП. Виновник аварии с места происшествия просто сбежал, оставив свою девушку в искореженной машине.

Беглеца поймали через несколько часов. За рулем он был без прав, машина была оформлена на его знакомую. Помимо этого, 19-летний молодой человек отказался проходить медосвидетельствование. Предполагают, что он мог быть пьян или под воздействием наркотиков

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сын угнал у отца “ВАЗ” и отправил его в кювет в Ленобласти.