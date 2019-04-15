BMW X6 на Камышовой сбил женщину: от удара она отлетела на 10 метров

В каком состоянии находится женщина пока неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

В каком состоянии находится женщина пока неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожное происшествие случилось сегодня вечером на пешеходном переходе. Очевидны сообщают, что водитель хотел совершить обгон.

В результате манер на дороге с односторонним движением привел к серьёзным последствиям. По словам самого водителя, его ослепило солнце, и он не увидел пешехода. От удара женщина отлетела на 10 метров.

“Мужчина на BMW X6 решил совершить обгон перед пешеходным переходом и из-за солнца (по его словам) не увидел женщину на переходе”, — пишут свидетели.

В каком состоянии находится женщина пока неизвестно. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петроградском районе машина вылетела на тротуар у входа в спортшколу.