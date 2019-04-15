В Карелии назначили срок отцу, задушившему свою годовалую дочь

Мужчина в пьяном угаре пытался заставить прекратить девочку кричать, потому что она мешала ему выпивать.

В результате он приложил свою руку к рту годовалого ребенка и в последствии малышка умерла от удушья. Это произошло в Карелии. Приговор вынесли 28-летнему мужчине, сообщает Следственный комитет РФ,

Следствие и суд постановили, что мужчина неоднократно избивал свою дочь, не ухаживал ха ней, а после и вовсе решил убить ее.

В день убийства он выпивал, дочка плакала, что отвлекало мужчину от дальнейшей пьянки. Сначала он толкнул девочку, ударил рукой по лицу, а затем рукой закрыл ей нос и рот. Малышка умерла от удушья.

Суд приговорил убийцу к 18 годам 3 месяцам колонии строго режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ХМАО мать регулярно оставляла малолетних детей без еды и воды в неотапливаемом вагончике.

Суд приговорил убийцу к 18 годам 3 месяцам колонии строго режима. Фото: https://pixabay.com