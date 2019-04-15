В Невском районе ребенок угодил под колеса автомобиля

Очевидцы уверяют, что пострадал мальчик 11 лет. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы уверяют, что пострадал мальчик 11 лет. Фото: https://vk.com/spb_today

Никаких официальных подробностей о самочувствии пострадавшего не имеется.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 15 апреля. Информацией поделился пользователь социальной сети «Вконтакте», который выложил в сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» фотографии. Автор поста пишет, что все случилось на улице Кржижановского у дома 13. Участниками аварии стали автомобиль и ребенок. «Мерседес», рассказывает очевидец, наехал на ребенка в «кармане». Данных о случившемся больше никаких не имеется.

Комментаторы считают, что родители должны уделять больше времени разговорам с детьми о поведении на дорогах.

«Родители, научите своих детей переходить дорогу и переезжать на велосипедах, самокатах»,

— пишет женщина.

Один мужчина пишет, что видел, как ребенка увозили медики.

«Когда его поднимали, он сильно кричал. Видимо, перелом или трещина может просто серьезный ушиб»,

— поделился он своими впечатлениями, уточнив, что пострадавший – мальчик 11 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что BMW X6 на Камышовой сбил женщину: от удара она отлетела на 10 метров.