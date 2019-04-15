Петербурженку во время телефонного разговора сбила фура

Девушка осталась жива, но получила травмы.

Инцидент случился сегодня вечером, 15 апреля, в Приморском районе на улице Савушкина. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». Люди рассказывают, что горожанка переходила дорогу, не нарушая правила дорожного движения, — горел зеленый свет, она шла по «зебре».

Известно, что девушка говорила по телефону, поэтому, скорее всего, и не заметила несущуюся на нее фуру. Водитель грузовика, в свою очередь, почему-то решил проскочить и не стал останавливаться перед пешеходным переходом. Что стало причиной такой беспечности – предстоит выяснить спецслужбам.

Очевидцы уверяют, что девушка сломала ногу и руку, но, к счастью, ее жизни ничего не угрожает.

В результате ДТП образовалась пробка – водители жаловались, что не могли нормально проехать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Невском районе ребенок угодил под колеса автомобиля.