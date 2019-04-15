В Волхове под колесами автомобиля погибла пенсионерка

Женщина нарушила правила дорожного движения, за что поплатилась жизнью.

Инцидент случился сегодня вечером, 15 апреля, в Ленинградской области. По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте у дома номер 60 по улице Державина в Волхове. Водитель «Волги» не заметил нарушительницу, поэтому не успел затормозить, наехав на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте – врачи смогли лишь констатировать ее смерть, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Напоминаем, что за понедельник это – далеко не первый случай, когда в аварии страдают пешеходы. В Санкт-Петербурге несколько человек получили травмы – среди них есть дети и женщины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженку во время телефонного разговора сбила фура. В результате она сломала ногу и руку, оставшись в живых.