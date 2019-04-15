Спасатели даже не пытаются тушить Собор Парижской богоматери с воздуха

Специалисты считают, что пожар удастся локализировать ближе к утру.

Одна из главных достопримечательностей Парижа горит уже на протяжении нескольких часов – за этим с ужасом наблюдают не только французы, но, кажется, все жители планеты. Спасатели рассказали, что Собор можно было бы потушить с воздуха, но тогда высока вероятность обрушения всего строения. Кажется, во Франции уже смирились с тем, что старинное здание не спасти.

Тем временем в социальных сетях появляются снимки, на которых запечатлен пожар в темное время суток. Огонь уже уничтожил крышу, шпиль и часы.

В СМИ также сообщают, что тысячи французов вышли на улицу, чтобы помолиться за храм. По щекам многих текут слезы – пожар постепенно поглощает культурное наследие не только Франции, но и всего мира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы обсуждают пожар в Соборе Парижской богоматери. Горожане сочувствуют утрате французов, вспоминая о подобных инцидентах в России.