Фонд имущества больше не будет продавать городскую собственность

Теперь городское имущество будут продавать в онлайн режиме. Фото: Pixabay
Теперь городское имущество будут продавать в онлайн режиме. Фото: Pixabay

Он занимался договорами купли-продажи на протяжении 10 лет.

Об этом стало известно 15 апреля. Соответствующее соглашение уже подписано, говорится в сообщении АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга». У фонда есть полтора месяца на то, чтобы передать всю информацию жилищному комитету необходимую для контроля выполнения условий уже заключённых договоров.

Напоминаем, что недовольство по отношению к фонду выразили антимонопольщики – им показалось странным, что городской собственностью распоряжается только одно акционерное общество. Это, по их мнению, создавало дискриминационные условия для участников рынка.

Сейчас городскую собственность планируют передать в пользовании в режиме онлайн на площадке Российского аукционного дома, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургские предпринимали смогут сдавать в субаренду госимущество.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
антимонопольная служба фонд имущества
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Фонд имущества больше не будет продавать городскую собственность
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