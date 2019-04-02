Петербургские предпринимали смогут сдавать в субаренду госимущество

Предприниматели должны городу 15 млрд рублей. Фото: Metagazeta/Анатолий Трофимов Источник: «Метагазета» https://metagazeta.ru/business/smolnyj-razreshil-sdavat-gosimushhestvo-v-subarendu/
Предприниматели должны городу 15 млрд рублей. Фото: Metagazeta/Анатолий Трофимов Источник: «Метагазета» https://metagazeta.ru/business/smolnyj-razreshil-sdavat-gosimushhestvo-v-subarendu/

В Смольном надеются, что дополнительный доход позволит им как можно быстрее рассчитаться с задолженностями перед городом.

Об этом стало известно сегодня, второго апреля. Теперь бизнесмены, которые арендовали городские помещения, имеют право сдать их в пользование третьим лицам, передает издание «Метагазета». Таким образом администрация Санкт-Петербурга хочет вернуть долг в размере 15 миллиардов рублей – именно столько предстоит выплатить горе-предпринимателям.

Напоминаем, что подобное уже практиковалось, но экс-губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко выступил против сдачи госимущества в субаренду. Сейчас в администрации понимают, что иначе казну никак не пополнить.

К слову, всего в пользовании у бизнесменов находится 25 тысяч земельных участков и семь тысяч городских помещений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Санкт-Петербург поможет малому и среднему бизнесу помещениями – Смольный хочет расширить перечень городской недвижимости для передачи предпринимателям.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
аренда госимущество предприниматели смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минобороны: жизням пострадавшим в петербургской академии ничего не угрожает
В Ломоносове на стадионе после визита Беглова появились ворота
Беглов: новый совет по планированию позволит экспертам продуктивно общаться
Петербургские предпринимали смогут сдавать в субаренду госимущество
“Владимира Емельянова” спустят на воду в конце июня
Застройщик рассказал, с чем связано обрушение в ЖК «Лондон Парк»
Суд проверит реконструкцию Михайловского дворца
Организаторы теракта в метро Петербурга хотели вывода войск из Сирии