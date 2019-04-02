Петербургские предпринимали смогут сдавать в субаренду госимущество

В Смольном надеются, что дополнительный доход позволит им как можно быстрее рассчитаться с задолженностями перед городом.

Об этом стало известно сегодня, второго апреля. Теперь бизнесмены, которые арендовали городские помещения, имеют право сдать их в пользование третьим лицам, передает издание «Метагазета». Таким образом администрация Санкт-Петербурга хочет вернуть долг в размере 15 миллиардов рублей – именно столько предстоит выплатить горе-предпринимателям.

Напоминаем, что подобное уже практиковалось, но экс-губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко выступил против сдачи госимущества в субаренду. Сейчас в администрации понимают, что иначе казну никак не пополнить.

К слову, всего в пользовании у бизнесменов находится 25 тысяч земельных участков и семь тысяч городских помещений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Санкт-Петербург поможет малому и среднему бизнесу помещениями – Смольный хочет расширить перечень городской недвижимости для передачи предпринимателям.