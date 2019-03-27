Петербург поможет малому и среднему бизнесу помещениями

Предприниматели получат доступ к расширенному списку городской недвижимости.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже подписал соответствующий закон. В ближайшее время перечень городской недвижимости для передачи малому и среднему бизнесу будет увеличен. Глава города уверен, что предприниматели нуждаются в новых помещениях, а Санкт-Петербургу необходимы новые успешные проекты. Уточняется, что некоторые помещения бизнес сможет не только арендовать, но и выкупить.

Беглов надеется, что это поможет бизнесу развиваться и процветать. Также врио губернатора верит – инициатива позволит заработать Санкт-Петербургу.

Напоминаем, что в прошлом году благодаря малому и среднему бизнесу казна города пополнилась на 32 миллиарда рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Елин рассказал, где в Петербурге создадут новые бизнес-кварталы.