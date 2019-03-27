Петербург поможет малому и среднему бизнесу помещениями

Беглов уверен, что это позволит пополнить казну Петербурга. Фото: gov.spb.ru
Беглов уверен, что это позволит пополнить казну Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Предприниматели получат доступ к расширенному списку городской недвижимости.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже подписал соответствующий закон. В ближайшее время перечень городской недвижимости для передачи малому и среднему бизнесу будет увеличен. Глава города уверен, что предприниматели нуждаются в новых помещениях, а Санкт-Петербургу необходимы новые успешные проекты. Уточняется, что некоторые помещения бизнес сможет не только арендовать, но и выкупить.

Беглов надеется, что это поможет бизнесу развиваться и процветать. Также врио губернатора верит – инициатива позволит заработать Санкт-Петербургу.

Напоминаем, что в прошлом году благодаря малому и среднему бизнесу казна города пополнилась на 32 миллиарда рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Елин рассказал, где в Петербурге создадут новые бизнес-кварталы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
беглов бизнес закон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»