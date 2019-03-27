Елин рассказал, где в Петербурге создадут новые бизнес-кварталы

Евгений Елин сообщил, что договариваться придется с РЖД и "Почтой России". Фото: gov.spb.ru

Евгений Елин сообщил, что договариваться придется с РЖД и "Почтой России". Фото: gov.spb.ru

Смольный оценивает территории у “Пулково”, Витебского вокзала и Исаакиевского собора.

В Санкт-Петербурге могут появиться новые бизнес-кварталы и креативные кластеры, сообщил вице-губернатор Евгений Елин 27 марта. Одно из мест уже подыскали — между наб. Мойки, Исаакиевской площадью, Конногвардейским и площадью Труда. Городу придется договориться с “Почтой России”, которая занимает большую часть офисов в этом районе. Деловую престижность квартала повышает близость “Новой Голландии”.

Другой бизнес-квартал могут создать на место грузового депо у Витебского вокзала, сообщил Елин — здесь решать вопрос придется уже с РЖД. Обратит внимание Санкт-Петербург и на развитие территорий вокруг Пулково.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подписал постановление о субсидиях малому и среднему бизнесу.