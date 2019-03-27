Малый и средний бизнес поддержат деньгами

В Смольном сообщили, что постановление создаст условия для развития предпринимательства в городе. Фото: gov.spb.ru

В Смольном сообщили, что постановление создаст условия для развития предпринимательства в городе. Фото: gov.spb.ru

Центр поддержки экспорта получит 35 млн рублей, центры “Мой Бизнес” — 93 млн.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства города и определил порядок субсидий фонду развития малого и среднего бизнеса.

Как следует из нормативно-правового акта Санкт-Петербург получит из федерального бюджета дополнительные средства на финансирование нескольких проектов.

На проект “Популяризация предпринимательства” Санкт-Петербург получит 10 млн рублей, на акселерацию малого и среднего бизнеса лимит составит 128 млн рублей. Из этой суммы 35 млн уйдет на создание Центра поддержки экспорта и 93 млн — на учреждение центров “Мой бизнес”.

Постановление Правительства Петербурга, которое подписал Беглов, создаст условия для поддержки предпринимателей в Петербурге и, в конечном счете, для улучшения экономики города.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что инвестиции в недвижимость Санкт-Петербурга снизились.