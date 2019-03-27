Инвестиции в недвижимость Петербурга уменьшились на 37%

Общая сумма денежных средств, вложенных в недвижимость, в Петербурге за 2018 год составила 54,9 миллиардов рублей, что на 37% меньше данных за 2017 год.

В 2017 году общий объем средств, вложенных в недвижимость, включая покупку земельных участков, составил почти на 40% больше итогов прошедшего года, сообщает консалтинговая компания Knight Frank St Petersburg.

Доля Петербурга в общем объеме инвестиций в недвижимость России составила 21%.

Большая часть инвестиций шла на покупку земельных участков для строительства жилых домов. Средний размер сделки – порядка 1,2 миллиардов рублей. Однако общий объем сделок с участками в 2018 году уменьшился на 21%.

С 1 июля этого года застройщики не смогут напрямую привлекать для строительства деньги дольщиков. Вложенные средства будут храниться на счетах эскроу до ввода объекта в эксплуатацию. Строительные работы должны будут осуществляться за счет кредитования.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 3,5%.