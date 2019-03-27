Недвижимость в Петербурге подорожала на 3,5%

Квадратный метр элитного жилья сейчас стоит почти 340 тысяч. Фото: Pixabay

Квадратный метр элитного жилья сейчас стоит почти 340 тысяч. Фото: Pixabay

Согласно аналитическим исследованиям, которые провели эксперты консалтингового центра «Петербургская недвижимость», наибольшим спросом на рынке пользуются однушки и студии.

Речь идет о рынке новостроек. Чаще всего покупаются однокомнатные квартиры и студии в ценовой категории до 4 миллионов рублей.

В недвижимости класса «комфорт» средний ценник возрастает на 20%.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева рассказал о том, что за три прошедших месяца 2019 года средняя цена на рынке жилой недвижимости массовых серий увеличилась на 3,5%.

В случае с недвижимостью сегмента «элит» средняя цена составляет около 340 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает Коммерсант.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что памятники деревянного зодчества оценят по 100-бальной шкале.