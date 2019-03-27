Памятники деревянного зодчества оценят по 100-бальной шкале

В городской реестр внесено 270 построек. Фото: Pixabay
В городской реестр внесено 270 построек. Фото: Pixabay

Совет архитекторов Санкт-Петербурга выступил перед городским правительством с инициативой ввести новую систему оценки памятников деревянного зодчества.

По словам специалистов, стобалльная система позволит более точно оценивать, насколько постройка нуждается в реставрации и нужно ли давать ей приоритет.

Предложение будет обсуждаться в Смольном в четверг, 28 марта.

Некоторые из критериев, которые будут включены в «счет», это оценка технического состояния памятника и подлинность зодчества.

Памятников деревянного зодчества в Петербурге немного: в городской реестр внесены 270 построек. Однако 58 из них на данный момент уже утрачены или полностью изменены в процессе реконструкции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что безымянной дороге в Санкт-Петербурге присвоили официальное название – Усть-Славянское шоссе.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
деревянное зодчество смольный союз архитекторов
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