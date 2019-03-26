Безымянной дороге в Петербурге присвоили название

Магистраль соединяет три района. Фото: Google Maps
Магистраль соединяет три района. Фото: Google Maps

Сегодня 17-километровой автомагистрали, которая соединяет три района Санкт-Петербурга, официально дали название.

Теперь дорога, соединяющая Пушкинский, Колпинский и Невский районы официально имеет название – Усть-Славянское шоссе. Ранее она считалась безымянной.

Документ, подтверждающий новое наименование, подписан в правительстве Санкт-Петербурга.

Маршрут трассы соединяет Волхонское шоссе и Советский проспект на территории Рыбацкого.

Ранее с данной дорогой было связано много споров. Летом прошлого года жители города Пушкина опасались строительства новой дороги. Они переживали, что ради магистрали придется сносить несколько жилых домов. Сроки постройки дороги задерживали.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный планирует потратить на строительство «умных остановок» порядка 20 миллионов рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
дорога название смольный
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