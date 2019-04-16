Преступник, напавший с камнем на продавщицу цветов на Купчинской, попал на видео

Мужчина зашел в магазин, начал что-то спрашивать у продавца, а после, когда она отвернулась, ударил ее камнем по голове и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел 15 апреля около 01:56. Взрослый мужчина зашёл в магазин, который расположен в доме 24 по улице Купчиснкой в Фрунзенском районе Петербурга. В начале, судя по видео, он поинтересовался у женщины ассортиментом товара.

Когда сотрудница магазина пошла показывать товар и отвернулась от злоумышленника, он ударил ее по голове и начал с ней бороться. Украл ли что-то ценное мужчина — не сообщается. После непродолжительной борьбы, неизвестный отпустил женщину и убежал. Запись с камер видеонаблюдения разместили в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Костюшко мужчина под психотропными веществами кричал и вел себя агрессивно.

Видео: https://vk.com/spb_today