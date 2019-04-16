Избитый братом пенсионер пришел на стройку и просил о помощи

Правоохранительные органы сейчас проводят проверку. https://pixabay.com
Правоохранительные органы сейчас проводят проверку. https://pixabay.com

Рабочие на строительной площадке вызвали мужчине скорую. О том, что его избил брат, он сообщил сам.

Инцидент произошел в Выборгском районе Петербурга. Полиция начала проверку после того, как к ним поступила информации из медицинского учреждения, куда госпитализировали 64-летнего мужчину. Об это сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Скорую помощь мужчине вызвали работники на стройке, куда он пришел и сказал, что его избил брат. На теле мужчины были травмы.

Правоохранительные органы сейчас проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель коммуналки на Охте зарезал соседа — пенсионера.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
выборгский район происшествие
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