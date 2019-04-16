Гостья украла у 92-летней петербурженки 300 тысяч рублей и убежала

Возбуждено уголовное дело. https://pixabay.com
Возбуждено уголовное дело. https://pixabay.com

Пожилая женщина не ожидала от гостьи такого злоупотребления гостеприимство и обратилась в полицию.

Кража и обращения в полицию произошли в один день в Красногвардейском районе. Гостья решила наведаться к пожилой пенсионерке днем, около 13:00, а после уже пенсионерки пришлось наведаться в полицию. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В заявлении пенсионерка не сказал, кто эта женщина, потому что она сама с ней не была знакома, но по каким-то причинам решила ее пустить к себе домой. Злоумышленница в свою очередь воспользовалась гостеприимством и украла, по версии пенсионерки, 300 тысяч рублей. Пропажу денежных средств пенсионерка заметила после ухода гостьи.

По данному факту оперативники проводят оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что избитый братом пенсионер пришел на стройку и просил о помощи.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
красногвардейский район происшествие
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