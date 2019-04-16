На станции Волковская двое мигрантов избили петербуржца кастетом и обокрали

Пострадавший ожидал свою электричку в одиночестве, чем и решили воспользоваться иностранные граждане.

Транспортной полиции удалось по горячим следам поймать злоумышленников в этот же день. Об этом сообщают в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Мужчина в одиночестве, сообщают сотрудники, ожидал свою электричку на станции Волковская. Был поздний вечер и мимо проходили мигранты, которые и решили воспользоваться моментом, когда на станции больше никого не было. Они напали на петербуржца, нанесли ему несколько ударов по голове тяжелым предметом и отобрав рюкзак с личными вещами и документами скрылись в неизвестном направлении.

В результате транспортная полиция поймала двоих не работающих граждан ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра в дежурной части линейного отдела на транспорте у 22-летнего “гостя” нашли металлический кастет, а у его 24-летнего “коллеги” обнаружен и изъят кошелек с личными вещами и документами потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гостья украла у 92-летней петербурженки 300 тысяч рублей и убежала.