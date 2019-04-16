В Петербурге начались аферы с «Единой картой петербуржца»

Единая карта Петербуржца. Фото: gov.spb.ru
Единая карта Петербуржца. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге появились аферисты, которые предлагают платно оформить «Единую карту петербуржца» (ЕКП), хотя получить ее можно только в банке. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы предупредил жителей города о такого рода мошенничестве.

В пресс-службе ведомства сообщили, что аферисты совершают квартирный обход в домах Петербурга и предлагают жителям оформить «Единую карту петербуржца». Мошенники предоставляют услугу платно, при этом собирают персональные данные жильцов (паспорт, ПОМС, пенсионное свидетельство и др.)

Gazeta.SPb просит своих читателей быть осторожными и напоминает, что карты можно получить только в отделениях банков-партнеров «Санкт-Петербург», «ВТБ» и «Сбербанк». Оформление ЕКП начнется с 6 мая 2019 года. В комитете также подчеркивают, что за обслуживание карты ничего платить не нужно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Северной столице показали, как будет выглядеть «Единая карта петербуржца».

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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