Петербурженка, хранившая в холодильнике более 180 грамм наркотиков, пойдет под суд

В Колпинском районе Петербурга женщина предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Согласно материалам дела, обвиняемая в декабре минувшего года сбыла местному жителю наркотическое средство – метамфетамин массой почти 20 грамм. Отмечается, что незаконные действия произошли в квартире женщины, в которой вместе с ней проживают трое её взрослых сыновей. Их причастность к преступлению не доказана.

«Покупателя» задержали правоохранители, а смесь изъяли в ходе его личного досмотра. При допросе мужчина указал на «продавца» наркотиков, сообщили в городской прокуратуре.

Информация подтвердилась в ходе проверки квартиры обвиняемой. Гашиш массой более 100 грамм и смесь, содержащая наркотическое средство МДМА, массой около 80 грамм были найдены в холодильнике — их изъяли.

Отмечается, что в комнате обвиняемой также обнаружили 317 полимерных пакетика, предназначенных для фасовки наркотиков.

Уголовное дело направлено в суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за покушение на сбыт 8 кг наркотиков петербуржец пойдёт под суд.