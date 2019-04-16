Учащийся гимназии №159 пообещал прийти в школу и “завалить всех завтра”

В его доме проведен обыск, в ходе которого не обнаружилось ничего опасного. https://pixabay.com

В его доме проведен обыск, в ходе которого не обнаружилось ничего опасного. https://pixabay.com

Такое обещание он оставил на своей странице в социальной сети. Тревогу забила преподавателей гимназии.

Гимназия №159 расположена на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга. Запись оставил 16-летний подросток, который учится в этом учебном заведении. Об этом сообщает “Оперативное прикрытие”.

Запись увидела учительница гимназии и обратилась в полицию. Подросток 16-лет был задержан несмотря на то, что запись была опубликована 12 апреля, а обращение в полицию поступило 15 апреля. В записи фигурировала фраза с угрозой “завалит всех завтра”.

Полиция отнеслась к угрозе всерьез. В его доме проведен обыск, в ходе которого не обнаружилось ничего опасного. Следственный комитет ведет проверку.

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