На Дороге жизни сбили пенсионера

Любитель скандинавской ходьбы переходил проезжую часть в неположенном месте. Фото: https://vk.com/spb_today
Любитель скандинавской ходьбы переходил проезжую часть в неположенном месте. Фото: https://vk.com/spb_today

Пожилой мужчина сейчас лежит на дороге, рядом с ним палки, вероятно приспособленные для скандинавской ходьбы, и сам виновник дорожного происшествия.

Рядом с пострадавшим пенсионером также на “аварийке” стоят две машины — микроавтобус и легковой автомобиль. Очевидцы пишут, что дедушку сбил именно тот мужчина, который сейчас держит его на руках. Вероятно, пострадавшему вызвали скорую помощь и сейчас все участники дорожного происшествия ждут приезда врачей.

“Сбили дедушку на Дороге Жизни, в районе техникума. Жив, ждут скорую. Пробка будет в сторону СПб”, — пишут очевидцы события.

Также они сообщают, что любитель скандинавской ходьбы переходил проезжую часть в неположенном месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что BMW X6 на Камышовой сбил женщину: от удара она отлетела на 10 метров.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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