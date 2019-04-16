На Дороге жизни сбили пенсионера

Пожилой мужчина сейчас лежит на дороге, рядом с ним палки, вероятно приспособленные для скандинавской ходьбы, и сам виновник дорожного происшествия.

Рядом с пострадавшим пенсионером также на “аварийке” стоят две машины — микроавтобус и легковой автомобиль. Очевидцы пишут, что дедушку сбил именно тот мужчина, который сейчас держит его на руках. Вероятно, пострадавшему вызвали скорую помощь и сейчас все участники дорожного происшествия ждут приезда врачей.

“Сбили дедушку на Дороге Жизни, в районе техникума. Жив, ждут скорую. Пробка будет в сторону СПб”, — пишут очевидцы события.

Также они сообщают, что любитель скандинавской ходьбы переходил проезжую часть в неположенном месте.

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