В Ленобласти грузовик насмерть сбил женщину

Водитель грузовика ГАЗ 3102 сбил 62-летнюю женщину вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

ДТП произошло 15 апреля в семь часов вечера у дома по Державину в Волховском районе Ленинградской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ДТП в Колпино погибло два человека. Авария произошла около 4:10 утра на пересечении Пролетарской улицы и улицы Вавилова в Колпино произошла авария.

28-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-211540» и совершил столкновение с автобусом марки «МАЗ». Автомобиль врезался в автобус сзади, сообщает региональное управление ГИБДД.