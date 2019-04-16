В Ленобласти грузовик насмерть сбил женщину

Смертельное ДТП в Ленобласти. Фото: Рixabay
Смертельное ДТП в Ленобласти. Фото: Рixabay

Водитель грузовика ГАЗ 3102 сбил 62-летнюю женщину вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

ДТП произошло 15 апреля в семь часов вечера у дома по Державину в Волховском районе Ленинградской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ДТП в Колпино погибло два человека. Авария произошла около 4:10 утра на пересечении Пролетарской улицы и улицы Вавилова в Колпино произошла авария.

28-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-211540» и совершил столкновение с автобусом марки «МАЗ». Автомобиль врезался в автобус сзади, сообщает региональное управление ГИБДД.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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