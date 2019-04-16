Подростка осудили за избиение в Таврическом саду

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в воспитательной колонии. Фото: https://pixabay.com

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в воспитательной колонии. Фото: https://pixabay.com

Приговор вынес Смольнинский районный суд Петербурга в отношении несовершеннолетнего, которого обвинили не только в избиении, но и краже.

Суд признал виновным Сергея Сафронова, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как сообщает суд, 24 августа 2018 года, находясь на территории «Таврического сада», он избил пострадавшего. А после этого взял со скамейки телефон, который принадлежал избитому. Стоимость телефона — 10 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в воспитательной колонии. Помимо этого, был удовлетворен гражданский иск частично на сумму 10 000 рублей.

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