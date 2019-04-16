Около 100 тыс. рублей, затраченных на лечение потерпевших, выплатят виновники

Материальные затраты на оказание медпомощи пострадавшим составили 95 тыс. рублей Фото: pixabay.com
Материальные затраты на оказание медпомощи пострадавшим составили 95 тыс. рублей Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга прокуратура через суд намерена взыскать денежные средства, затраченные государством на лечение граждан, потерпевших от преступлений.

Согласно материалам дела, в марте минувшего года двоих мужчин признали виновными за умышленное причинение легкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с использованием оружия, сообщили в городской прокуратуре.

На почве конфликта злоумышленники напали на двоих петербуржцев. Один из них получил легкий вред здоровью, а другой — тяжкий, опасный для жизни человека.

Потерпевших госпитализировали в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница». Там им была оказана медицинская помощь, которая обошлась государству примерно в 95 тыс. рублей.

Суд Петербурга удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

После вступления в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербурженка, хранившая в холодильнике более 180 грамм наркотиков, пойдет под суд.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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