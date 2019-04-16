Уровень одобрения политики Сталина побил исторический рекорд

Жители России поделились своим мнением о роли Сталина в истории и своим отношением к личности «вождя народов». Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

Так, роль главы СССР в жизни страны положительно оценило 70% россиян (52% — скорее положительной, 18% — целиком положительной).

19% опрошенных отозвались о действиях Сталина отрицательно (14% — скорее отрицательно, 5% — целиком отрицательно). Затруднились ответить на этот вопрос 11%.

Безразлично к Сталину, как к исторической фигуре, отнеслось 26% опрошенных.

14% россиян заявили о раздражении, страхе или отвращении.

1% участников опроса признались, что вообще не знают, кто такой Сталин.

Отмечается, что участники опроса в возрасте 18—24 лет чаще остальных безразличны к фигуре Сталина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что депутаты Петербурга не стали обсуждать законопроект о сносе памятников Сталину.