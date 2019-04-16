В Бокситогорском районе местный житель устроил стрельбу из ружья  

У мужчины нашли обрез ружья и несколько патронов. Фото: https://pixabay.com 
У мужчины нашли обрез ружья и несколько патронов. Фото: https://pixabay.com 

Полицию вызвала его сожительница. На месте правоохранительные органы задержали 44-летнего мужчину.

Буйный сожитель заявительницы устроил стрельбу из ружья 16 апреля. Тогда женщина и обратилась в полицию, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в поселке Ефимовский в доме 3, расположенном на улице Песочная. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан 44-летний гражданин, сообщают правоохранители.

У мужчины нашли обрез ружья и несколько патронов. Буйный местный житель был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Учащийся гимназии №159 пообещал прийти в школу и “завалить всех завтра”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Бокситогорский район ленобласть происшествие
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В Бокситогорском районе местный житель устроил стрельбу из ружья
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