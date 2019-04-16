В Колпино полиция разыскивает похитителя кассового аппарата

В Колпинском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, похитившего кассовый аппарат из точки быстрого питания.

Как стало известно Gazeta. SPb, 16 апреля в полицию обратился 24-летней менеджера одной из точек быстрого питания. Он сообщил, что неизвестный проломил окно и похитил кассовый аппарат стоимостью 30 тысяч рублей.

Инцидент произошел в кафе на улице Пролетарской. В кассе на момент кражи находилось около 6 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали злоумышленника у дома 20 по Бульвару Трудящихся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчинском районе из почтового отделения похитили около 300 тыс. рублей.

В Гатчинском районе Ленинградской области из почтового отделения неизвестные вынесли 300 тысяч рублей. Случай произошёл в поселке Вырица.