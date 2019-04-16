Водитель грузовика, учинивший смертельную аварию, отправится в колонию

Он лишится свободы на 2 года и 2 месяца Фото: pixabay.com

Он лишится свободы на 2 года и 2 месяца Фото: pixabay.com

Суд Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Мрыхина, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

Обвиняемый управлял транспортным средством, находясь в состоянии опьянения. Он нарушил правила дорожного движения, что привело к смерти человека, сообщили в городской прокуратуре.

Согласно материалам дела, в феврале 2018 года Мрыхин управлял грузовым автомобилем будучи нетрезвым и не отдохнувшим. Он нарушил ПДД, выехав на перекресток набережной реки Фонтанки и Лермонтовского проспекта. данный маневр повлек за собой столкновение с автобусом под управлением потерпевшего.

Водитель автобуса скончался от полученных травм. Подсудимый вину в совершении преступления полностью признал.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года.

По решению суда, организация, где работал подсудимый, выплатит дочери погибшего водителя автобуса компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель, покинувший место ДТП, осужден за ложное заявление об угоне авто.