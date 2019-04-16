В офисе электроэнергетической компании нашли пакет с гашишом

Общая масса запрещенного вещества составила 60 грамм. Фото: pixabay.com
Общая масса запрещенного вещества составила 60 грамм. Фото: pixabay.com

Под подозрение попала 44-летняя сотрудница компании.

Полицейские нашли в офисе электроэнергетической компании на Михайлова пакет с гашишом — под подозрением одна из сотрудниц, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 16 апреля.

Обыск в офисе на улице Михайлова провели 5 апреля. Общая масса наркотического вещества составила 60 граммов. Полицейские возбудили дело о незаконном хранении наркотиков. Сейчас под подозрения попала 44-летняя женщина, которая работает в компании. Ее допросили и отпустили под подписку о невыезде до завершения расследования, сообщили в полиции Санкт-Петербурга.

В МВД не называют компанию — на улице Михайлова в Калининском районе Санкт-Петербурга, например, расположен офис “Петроэлектросбыта”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Петроэлектросбыте” начисляли плату за электричество с нарушениями.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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