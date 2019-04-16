В “Петроэлектросбыт” начисляли суммы за электричество по-своему усмотрению

Транспортировали девочку в петербургскую городскую больницу для детей 14 апреля Прокуратура потребовала также привлечь к дисциплинарной ответственности https://pixabay.com

Транспортировали девочку в петербургскую городскую больницу для детей 14 апреля Прокуратура потребовала также привлечь к дисциплинарной ответственности https://pixabay.com

Такой вольной деятельностью заинтересовалась прокуратура Петербурга. Кроме того, сотрудники компании не реагировали на обращения граждан.

Как сообщает прокуратура Петербурга сегодня, руководству АО “Петроэлектросбыт” внесено предупреждения об устранении всех недостатков, которые были обнаружены после проверки.

Так, прокуратура Калининского района нашла нарушения в сроках ответа на обращения граждан. Помимо этого, вскрыты нарушения требований законодательства о противодействии коррупции в части нарушения порядка сообщения работодателем о заключении трудового с гражданином, замещавшим ранее должности государственной или муниципальной службы.

Также в Калининском районе после проверки выяснилось, что сотрудники компании при произведении перерасчета размера платы за потребленную в квартире электроэнергию нарушают жилищное законодательство.

Прокуратура потребовала также привлечь к дисциплинарной ответственности всех должностных лиц, виновных в нарушениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура уличила организацию в неуплате страховых взносов на 2,8 млн руб.