Проект «Родной район» стартовал в Петербурге

В Петербурге запустили проект «Родной район», в рамках которого граждане могут выдвигать свои идеи и пожелания по развитию районов.

Инициатором проекта выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Принять участие в нём можно до 15 июня. Самые популярные предложения включат в комплексный план по развитию районов города до 2021 года.

Для участия в проекте необходимо заполнить опросный лист в МФЦ по месту жительства или же на портале правительства города.

Отмечается, что в опросе будет представлено несколько перспективных проектов в сфере благоустройства, общественной безопасности, развития социальной инфраструктуры и дорог.

По результатам всех выбранных предложений будут сформированы проекты планов по развитию Петербурга до 2021 года. Они повторно будут вынесены на общественное обсуждение. В октябре этого года при формировании бюджета на реализацию этих проектов будут заложены деньги.

Беглов отметил, что лучший план по развитию района получит 100 млн рублей на его воплощение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов разрешил тратить материнский капитал на строительство дач.