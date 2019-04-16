В Киришах подросток ударил ножом в грудь пожилую опекуншу

Причиной нападения стали плохие отношения между близкими людьми. Фото: pixabay.com
Причиной нападения стали плохие отношения между близкими людьми. Фото: pixabay.com

Женщина осталась жива, несовершеннолетнего жителя Ленобласти заключили под стражу.

Жителя Киришей заключили под стражу за покушение на убийство, сообщили Gazeta.SPb в СК Ленинградской области 16 апреля. Подросток ударил ножом в грудь пенсионерку.

По данным следствия, утром 12 апреля — в пятницу — 17-летний житель Киришей нанес несколько ударов ножом в грудь своей опекунше. Причиной стали плохие отношения между близкими людьми. 67-летнюю пенсионерку госпитализировали, благодаря врачам она осталась жива, сообщили в СК Ленобласти.

Следователь допросил подростка и выяснил все обстоятельства дела. Сегодня несовершеннолетнему выбрали меру пресечения — арест. Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы, передают в СК Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что подростка отправляют в колонию за ограбление прохожего в Таврическом саду.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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