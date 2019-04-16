В Петербурге двухлетнюю девочку укусил бурундук. Она оказалась в больнице

В Красногвардейском районе Петербурга ребенок оказался в больнице после того, как ее укусил бурундук. Инцидент произошел в частном зоопарке на территории ТК «Охта молл».

Как сообщает 78.ru, накануне, 15 апреля, в детскую больницу госпитализировали девочку 2,5 лет. Туда она была доставлена по направлению, выданному родителям малышки в поликлинике.

Врачи обнаружили у ребенка укус на пальце правой руки. Состояние маленькой девочки в больнице оценили, как «удовлетворительное». Однако домой ее отпускать не стали, а положили в отделение травматологии.

Девочку укусил бурундук, обитающий в зоопарке ТРЦ «Охта Молл». Отмечается, что родители не стали предъявлять претензии к работникам заведения. Проверить его решили правоохранители.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что «проснулись» клещи — первый укус зафиксирован в Ленобласти.