В “Петроэлектросбыте” прокомментировали гашиш в офисе

Офис
Офис "Петроэлектросбыта" на Михайлова, 11. Фото: Яндекс.Панорама

Именно охрана компании вызвала полицию — сотрудницу уже уволили.

Компания “Петроэлектросбыт” прокомментировала обнаружения пакета с гашишом в офисе на улице Михайлова в Санкт-Петербурге в начале апреля. В компании 16 апреля подтвердили Gazeta.SPb факт находки и сообщили, что именно служба безопасности “Петроэлектросбыта” вызвала полицию Петербурга на место происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что полицейские подозревают в хранении наркотиков 44-летнюю сотрудницу энергетической компании в Калининском районе. В МВД не назвали компанию, но на Михайлова находится именно офис “Петроэлектросбыта”.

В компании сообщили: “На место сразу же были вызваны правоохранительные органы для осмотра места происшествия. В связи с этим, в компании была проведена служебная проверка, сотрудник, на чьём рабочем месте были найдены наркотические вещества, уволен. Правоохранительными органами по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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