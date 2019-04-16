Первая серия “Игры Престолов” ставит рекорды

В Америке трансляцию посмотрели 17 млн человек. Фото: HBO
В Америке трансляцию посмотрели 17 млн человек. Фото: HBO

Только на канале Fox в России премьеру посмотрели около 1 млн человек.

Первую серию последнего сезоны игры престолов в России посмотрели 1 млн человек — такие показатели зафиксировали на телеканале FOX, где проходила премьера, сообщили ТАСС в Media Hills. 16 апреля. Сервис не учитывал число россиян, которые скачали серию с пиратских сайтов или воспользовались другими стримами.

При этом в Америке трансляцию по HBO посмотрели 17,4 млн — уже на полмиллиона больше, чем у последней серии, и на 1,3 млн больше, чем у первой серии седьмого сезона.

HBO затратил на восьмой сезон около $90 млн — весь сериал стал одним из самых дорогих телевизионных проектов. Зрителям пообещали шесть серий по 1,5 часа и документальный фильм о съемках.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге собрали букет из мяса в честь сериала.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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